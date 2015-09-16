У США заарештували підлітка, який готував напад на Папу Римського - ЗМІ

Про це повідомляє ABC News.

Арешт був проведений минулого місяця. Відзначається, що підозрюваний перейнявся ідеями терористичного угруповання «Ісламська держава».

«Підліток був натхненний діями ІДІЛ і готував напад, в якому брали участь інші люди, вогнепальну зброю і кілька вибухових речовин», — зазначили в ФБР.

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Раніше УНІАН повідомляв, що американські спецслужби запобігли ймовірну загрозу безпеки Папи Римського Франциска під час його майбутнього візиту в США. Про це повідомив голова комітету з національної безпеки палати представників конгресу Майкл Маккол.