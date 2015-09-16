У Малайзії - багатотисячний мітинг, поліція застосувала водомети (фото)

Сотні протестувальників нападали на співробітників поліції з пластиковими пляшками і намагалися відтіснити вартових правопорядку в район Чайнатаун. В результаті поліція була змушена застосувати водомети, щоб розігнати натовп.

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Також у середу мирні демонстрації з участю кількох тисяч осіб пройшли біля будівлі парламенту в центрі міста, повідомляє РИА Новости з інформації Ассошіейтед Прес.

В кінці серпня в столиці Малайзії Куала-Лумпурі пройшли багатотисячні демонстрації з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Наджіба Разака.

У липні стало відомо, що прем'єр-міністр отримав близько 700 мільйонів доларів на свій особистий рахунок від організацій, пов'язаних з державним фондом 1MDB. Прем'єр стверджує, що отримані гроші є пожертвою від держав Близького Сходу.

Разак раніше відправив у відставку свого заступника і чотирьох інших членів кабінету міністрів, які належать до опозиції, а також генерального прокурора, який розслідує його справу.