Поліція Угорщини застосувала сльозогінний газ проти мігрантів, які прорвали кордон із Сербією (фото, відео)

Про це повідомляє Reuters.

«Поліція приймає законні і співмірні заходи для захисту угорського державного кордону і зовнішнього кордону ЄС», - наголошується в повідомленні прес-служби поліції.

Також відомо, що у відповідь на агресивні дії мігрантів поліція Угорщини змушена була застосувати сльозогінний газ і водомети.

Угорщина вже оголосила кризовий стан в двох областях через мігрантів і вирішує питання про зведення загородження на кордоні з Румунією, якщо мігранти вирішать змінити звичний маршрут прямування до Західної Європи через Сербію.