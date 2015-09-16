Поліція Угорщини застосувала сльозогінний газ проти мігрантів, які прорвали кордон із Сербією (фото, відео)

19:57, 16 вересня 2015
Світ
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Угорська поліція повідомила, що група «агресивно налаштованих» мігрантів прорвала прикордонні з Сербією огорожі.

Мигранты в Венгрии штурмуют границу / origo.hu

Про це повідомляє Reuters.

«Поліція приймає законні і співмірні заходи для захисту угорського державного кордону і зовнішнього кордону ЄС», - наголошується в повідомленні прес-служби поліції.

Також відомо, що у відповідь на агресивні дії мігрантів поліція Угорщини змушена була застосувати сльозогінний газ і водомети.

Угорщина вже оголосила кризовий стан в двох областях через мігрантів і вирішує питання про зведення загородження на кордоні з Румунією, якщо мігранти вирішать змінити звичний маршрут прямування до Західної Європи через Сербію.

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