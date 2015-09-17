Землетрус в Чилі: перші жертви і загроза цунамі, хвилі якого можуть досягти берегів Росії

Про це повідомляє чилійський телеканал 24 horas з посиланням на мера міста Ільяпель Дениса Кортеса, пише Лента.ру.

Землетрус стався о 19:45 за місцевим часом (01:45 четверга за Києвом). Магнітуда підземних поштовхів, за інформацією Геологічної служби США (USGS), склала 8,3, за даними Національної сейсмологічної служби Чилі - 8,4. Осередок землетрусу знаходився в 54 кілометрах від Ільяпеля, у 229 кілометрах від столиці країни Сантьяго на глибині 25 кілометрів.

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Слідом за першим землетрусом послідували декілька повторних поштовхів магнітудою 6,2-6,4.

В Сантьяго через поштовхи розгойдувалися будівлі. Тисячі жителів вибігли на вулиці і залишаються там в очікуванні нових поштовхів.

Відзначається, що Тихоокеанський центр попередження про цунамі (PTWC) повідомив про можливість триметрового цунамі в Чилі. При цьому хвилі висотою до одного метра можуть досягти берегів Росії та Японії. Перші хвилі вже обрушилися на чилійське узбережжі. У місті Кокімбо, як заявили представники ВМС Чилі, висота хвиль сягала 4,5 метрів.

Chile terremoto y tsunami: El mar inunda la region costera de Concón pic.twitter.com/3Czcf3aubT — El Zorro (@PK2noticiosos) 17 Вересень 2015

Влада Чилі оголосила про евакуацію населення із зони небезпеки на узбережжі країни. Загроза цунамі також оголошена в американському штаті Гаваї.