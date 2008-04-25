За даними Росії, Грузія може розпочати військові дії протягом місяця

Москва може відреагувати військовими методами, якщо Грузія почне військові дії в Абхазії і Північній Осетії.

Як передає радіо «Свобода», про це заявив спеціальний представник Міністерства закордонних справ Росії Валерій КЕНЯЙКІН.

За словами російського дипломата, не виключено, що Грузія може почати військову операцію в Абхазії найближчим часом - до 21 травня. У разі такого розвитку подій Росія захищатиме своїх співвітчизників у невизнаних республіках усіма існуючими можливостями, - сказав представник МЗС Росії.

З боку грузинської сторони реакції поки що не було.