За даними Росії, Грузія може розпочати військові дії протягом місяця
20:33, 25 квітня 2008Світ
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Про це повідомив предстваник МЗС
Москва може відреагувати військовими методами, якщо Грузія почне військові дії в Абхазії і Північній Осетії.
Як передає радіо «Свобода», про це заявив спеціальний представник Міністерства закордонних справ Росії Валерій КЕНЯЙКІН.
За словами російського дипломата, не виключено, що Грузія може почати військову операцію в Абхазії найближчим часом - до 21 травня. У разі такого розвитку подій Росія захищатиме своїх співвітчизників у невизнаних республіках усіма існуючими можливостями, - сказав представник МЗС Росії.
З боку грузинської сторони реакції поки що не було.
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