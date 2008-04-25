Чехія допоможе відкрити в Дніпропетровську центр інформації про НАТО

За підтримки Чехії на початку червня у Дніпропетровську буде відкрито центр інформування суспільства про НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на спільній прес-конференції у Празі з міністрами оборони країн Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина).

«На початку червня у важливому індустріальному центрі України – Дніпропетровську - буде відкрито центр інформування про НАТО за допомогою чеської сторони», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ також подякував усім міністрам оборони країн Вишеградської четвірки за допомогу, яку вони надають у контексті інформування про НАТО.