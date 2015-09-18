МЗС РФ заявляє про готовність Путіна до діалогу з Обамою щодо Сирії, Reuters підтверджує
Президент Росії Володимир Путін готовий обговорювати із США ситуацію у Сирії.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову.
«Ми ніколи не відмовлялися від діалогу із США, відкриті до нього і зараз з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, в тому числі щодо Сирії», - зазначила Захарова.
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У свою чергу, агентство Reuters з посиланням на держсекретаря США Джона Керрі повідомило, що президент США Барак Обама сподівається, що військові переговори з Росією щодо Сирії пройдуть найближчим часом.
Крім того, Керрі зазначив, що Росія запропонувала Сполученим Штатам військові переговори щодо Сирії.
Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності у Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.
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У Кремлі підтвердили, що Росія надає підтримку Сирії, але конкретизувати можливі зміни в підтримці Дамаску не стали.
За даними Пентагону, сім російських транспортних літаків АН-124 "Руслан" приземлилися на сирійському аеродромі поблизу Латакії.
Росія стверджує, що російські військові знаходяться в районі аеродрому в якості збройної охорони і відновлення злітної смуги для доставки вантажів.