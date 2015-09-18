У Хорватії заявили, що більше не можуть приймати біженців
18:44, 18 вересня 2015Світ
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Хорватія не стане "центром з прийому біженців" і буде переправляти далі мігрантів, які прибувають до країни.
REUTERS
Про це заявив прем'єр-міністр Зоран Міланович, передає Бі-бі-сі.
Хорватський прем'єр зазначив, що країна вже досягла межі можливостей з прийому мігрантів. За останні дні на територію країни прибули понад 14 тисяч осіб.
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При цьому варто наголосити, що багато хто з новоприбулих у жалюгідному стані - вони виснажені і страждають від нестачі води.
На 23 вересня намічено екстрений саміт Європейського союзу, головною темою якого стане ситуація з напливом мігрантів.
Раніше через безперервний потік біженців хорватська поліція перекрила сім з восьми прикордонних переходів із Сербією.
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