У Хорватії заявили, що більше не можуть приймати біженців

Про це заявив прем'єр-міністр Зоран Міланович, передає Бі-бі-сі.

Хорватський прем'єр зазначив, що країна вже досягла межі можливостей з прийому мігрантів. За останні дні на територію країни прибули понад 14 тисяч осіб.

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При цьому варто наголосити, що багато хто з новоприбулих у жалюгідному стані - вони виснажені і страждають від нестачі води.

На 23 вересня намічено екстрений саміт Європейського союзу, головною темою якого стане ситуація з напливом мігрантів.

Раніше через безперервний потік біженців хорватська поліція перекрила сім з восьми прикордонних переходів із Сербією.