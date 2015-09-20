Греція проведе дострокові парламентські вибори

Дострокові вибори - вже п'яті за рахунком в Греціїпротягом шести років - були оголошені в серпні, після того, як прем'єр-міністр Алексіс Ципрас пішов у відставку, повідомляє ВВС.

"Популярність лідера "Сіріза" різко впала, коли він погодився на угоду з міжнародними кредиторами про новий пакет фінансової допомоги. Умови угоди включали заходи жорсткої економії, проти яких спочатку виступала "Сіріза", - говориться в повідомленні.

Греція перебуває у глибокій фінансовій кризі, але переможцю цих виборів доведеться проводити подальші суворі економічні реформи.

Лідер "Нової демократії" Вангеліс Меймаракіс назвав знаходження Ципраса у влади "експериментом, який дорого коштував країні.

"Я боюся, що якщо виберуть "Сірізу"... країна незабаром знову зіткнеться з необхідністю нових виборів, а це буде катастрофа", - сказав він.

Аналітики зазначають, що напружена боротьба також розгорнеться за третє місце між соціалістичною партією "Пасок" та ультраправою "Золота зоря".

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За словами експертів, міграційний криза може значно збільшити кількість прихильників "Золотої зорі", яка різко виступає проти імміграції.