Греція проведе дострокові парламентські вибори
Дані попередніх опитувань вказують на жорстку конкуренцію між лівою партією "Сіріза", яка зараз знаходиться при владі, та консервативною партією "Нова демократія".
Дострокові вибори - вже п'яті за рахунком в Греціїпротягом шести років - були оголошені в серпні, після того, як прем'єр-міністр Алексіс Ципрас пішов у відставку, повідомляє ВВС.
"Популярність лідера "Сіріза" різко впала, коли він погодився на угоду з міжнародними кредиторами про новий пакет фінансової допомоги. Умови угоди включали заходи жорсткої економії, проти яких спочатку виступала "Сіріза", - говориться в повідомленні.
Греція перебуває у глибокій фінансовій кризі, але переможцю цих виборів доведеться проводити подальші суворі економічні реформи.
Лідер "Нової демократії" Вангеліс Меймаракіс назвав знаходження Ципраса у влади "експериментом, який дорого коштував країні.
"Я боюся, що якщо виберуть "Сірізу"... країна незабаром знову зіткнеться з необхідністю нових виборів, а це буде катастрофа", - сказав він.
Аналітики зазначають, що напружена боротьба також розгорнеться за третє місце між соціалістичною партією "Пасок" та ультраправою "Золота зоря".
Читайте такожПрем'єр-міністр Греції Ципрас оголосив про відставку
За словами експертів, міграційний криза може значно збільшити кількість прихильників "Золотої зорі", яка різко виступає проти імміграції.