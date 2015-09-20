У Греції почалися дострокові парламентські вибори

Виборчі дільниці будуть працювати до 19.00 Основна боротьба розгорнеться між лівою партією "Сіріза", яка знаходиться зараз при владі, і консервативною "Новою демократією", лідером якої виступає колишній міністр оборони Вангеліс Меймаракіс, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожОпитування: партія Ципраса втрачає популярність у ГреціїПро проведення дострокових виборів було оголошено після відставки прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса.

У серпні він підписав угоду з міжнародними кредиторами, що передбачає надання Греції фінансової допомоги в обмін на проведення жорстких економічних реформ.

Багато депутатів, однак, виступили проти угоди і "Сіріза" опинилася на межі розколу.

У голосуванні в неділю візьмуть участь понад 9,8 млн греків.