Путін запевнив Нетаньяху, що Сирії зараз не до відкриття другого фронту проти Ізраїлю

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав Нетаньяху під час зустрічі в підмосковній резиденції Ново-Огарьово.

«Що стосується Сирії, то ми розуміємо: сьогодні сирійська армія і Сирія в цілому в такому стані, що їй не до відкриття другого фронту, – їй хоча б врятувати свою власну державність. Тим не менш, цілком розумію вашу занепокоєність, і дуже радий, що ви приїхали для того, щоб обговорити все в деталях», - сказав Путін.

Він заявив, що Росія засуджує обстріл території Ізраїлю, хоча «здійснюють їх із ракетних систем кустарного виробництва».

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У свою чергу Нетаньяху заявив, що у Ізраїлю і Росії є спільні інтереси у забезпеченні стабільності на Близькому Сході.

«Я тут (у Москві) через складну ситуацію в області безпеки, яка стає все складніше і складніше на наших північних кордонах в останні роки, і особливо в останні місяці. Іран і Сирія озброюють радикальну ісламську терористичну організацію «Хезболла» сучасною зброєю, спрямованою проти наших громадян, і в останні роки вже тисячі ракет були використані проти жителів Ізраїлю. Паралельно з цим Іран за підтримки сирійської армії намагається створити другий терористичний фронт проти нас на Голанських висотах», - сказав Нетаньяху.

«Наша політика – зробити все, щоб зірвати перекидання зброї «Хезболлі», і зробити все для того, щоб запобігти відкриттю другого фронту терору проти нас на Голанських висотах», - додав прем'єр Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС РФ офіційно підтвердив поставки зброї до Сирії.