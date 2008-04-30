ООН і Світовий банк вважають продовольчу кризу безпрецедентною

Агентства ООН і Світовий банк (СБ) створять спільну робочу групу для боротьби з безпрецедентним зростанням цін на продовольство.

Як пише інтернет-видання Gazeta.ru, про це стало відомо після зустрічі глав агентств організації в Берні.

В ООН вважають, що зростання цін на основні продукти харчування вилилося в «безпрецедентний за своїми масштабами глобальний виклик», який торкнувся «найбільш уразливих» верств населення планети - міської убогості.