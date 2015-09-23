Росія засумнівалася в походженні "білоруських" цитрусових і папаї

Про це повідомляється в прес-релізі відомства.

Так, обсяги постачання плодоовочевої продукції білоруського походження збільшилися за 7 місяців 2015 року більш ніж у 2 рази.

Питання виникли з приводу цитрусових, латуку, баштанних і папаї, яблук, груш, абрикосів, вишні, черешні та ряду інших продуктів. "При цьому поставлена полуниця, ожина та малина, промаркована як білоруська, за морфологічними та сезонними ознаками має статус походження з третіх країн, зазначає відомство", - зазначається в повідомленні.

Читайте такожСлідом за санкціями проти голландських тюльпанів Росія взялася за постачання квітів з Чехії та Словаччини

Зазначається, що Россільгоспнагляд неодноразово звертався на адресу білоруського Мінсільгоспу з проханням надати обсяги виробництва, експорту та внутрішнього споживання, а також інформацію про місцевих виробників рослинницької продукції. "Однак з грудня 2014 року білоруська сторона не реагує на ці звернення", йдеться в повідомленні.

Читайте такожНорвегія відмовила Росії у перевірці своїх рибних підприємств

Як повідомляв УНІАН раніше, представники білоруської митниці пояснили, яким чином в РФ потрапляють морепродукти, вироблені в Білорусі. За словами голови митного комітету Юрія Сенько, Білорусь якщо на територію країни сировина завозиться в сирому вигляді та проходить в Білорусі повністю процес обробки, приготування, фасування, змінюється код товару, то продукт «абсолютно законно і об'єктивно» стає товаром походження з Білорусі.