Путін може почати бомбардування "Ісламської держави" без погодження з США - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Відзначається, що на такий крок Росія може піти в тому випадку, якщо США відмовляться координувати дії проти ІДІЛ з Росією, Іраном і сирійської армією.

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"Росія сподівається, що здоровий глузд переможе, і Обама візьме простягнуту Путіним руку. Але Путін буде діяти в будь-якому випадку, навіть якщо цього не відбудеться", - заявила керівник Центру Азії і Близького Сходу Російського інституту стратегічних досліджень Олена Супоніна.

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Також повідомляється, що США готові координувати удари, щоб уникнути ворожих інцидентів з російськими літаками, однак поки що у Вашингтоні не почули конкретних пропозицій з Москви.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у США є інформація про те, що російські дрони почали розвідувальні польоти над територією Сирії. Кількість безпілотників, які беруть участь в операціях, джерело назвати не змогли. Офіційні особи в Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію.