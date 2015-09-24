В Росії провели ексгумацію останків царя Миколи II і його дружини

Мета ексгумації - підтвердити автентичність знайдених в Єкатеринбурзі в 2007 році передбачуваних останків цесаревича Олексія і великої княжни Марії, зараз перебувають у Росії.

Їх тіла були заховані більшовиками окремо від решти загиблих і виявлені лише вісім років тому в Свердловській області, повідомляє Російська служба ВВС.

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Як повідомив представник СК РФ Володимир Маркін, процедура ексгумації проводилася у зв'язку з поновленням розслідування кримінальної справи про загибель членів Російського Імператорського дому, а також осіб з їх свити.

Дім Романових підтримав ексгумацію, оскільки, як повідомив адвокат імператорського дому Герман Лук'янов, це дозволить переконатися в тому, що в Петропавлівському соборі Санкт-Петербурга дійсно похований Микола II.

Кримінальну справу про загибель членів Російського Імператорського дому та осіб з їх свити було порушено в 1993 році після виявлення групового поховання в околицях Єкатеринбурга.

В ході ідентифікації останків слідство прийшло до висновку, що вони належать розстріляним в ніч на 17 липня 1918 року Миколі II, його дружині Олександрі Федорівні, їх дітям, князівнам Ользі, Тетяні та Анастасії Романовим, а також особам зі свити: лейб-медику Євгену Боткіну, дівчині Ганні Демидовій, кухареві Івану Харитонову і лакея Олексію Труппу.

У 1998 році кримінальну справу було припинено у зв'язку зі смертю осіб, які вчинили злочин, а останки імператора та його дружини були поховані в Петропавлівському соборі Санкт-Петербурга.

29 липня 2007 року під час археологічних розкопок на південь від місця першого поховання були знайдені останки ще двох осіб. Експерти встановили, що вони належать цесаревичу Олексію та його сестрі Марії.

У січні 2011 року Слідчий комітет завершив розслідування кримінальної справи про загибель сім'ї Миколи II, визнавши знайдені під Єкатеринбургом останки справжніми.