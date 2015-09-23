У Росії відновили розслідування у справі про загибель членів царської сім'ї Романових

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, дана кримінальна справа була порушена в 1993 році у зв'язку з виявленням групового поховання на околицях Єкатеринбурга.

«Під час роботи з ідентифікації останків слідство дійшло висновку, що вони належать розстріляним у ніч з 16 на 17 липня 1918 року членів Російського імператорського дому - колишньому російському імператору Миколі II (Миколі Олександровичу Романову), імператриці Олександрі Федорівні Романовій, їхнім дітям - великим князівнам Тетяні Миколаївні Романовій, Тетяні Миколаївні Романовій та Анастасії Миколаївні Романовій, а також особам з пошту: лейб-медику Євгену Боткіну, домашньої дівчині Ганні Демидовій, кухареві Івану Харитонову і лакею Олексію Труппу. Після цього, у 1998 році кримінальну справу було припинено у зв'язку зі смертю осіб, які вчинили злочин », - йдеться в повідомленні.

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При цьому повідомляється, що «29 липня 2007 року при проведенні археологічних розкопок під час пошуків останків цесаревича Олексія Миколайовича Романова і великої князівни Марії Миколаївни Романової на південь від місця виявлення дев'яти останків членів сім'ї Романових та осіб з їх оточення були знайдені фрагменти кісток і зуби двох осіб (жінки і дитини) з ознаками впливу високої температури. Для з'ясування додаткових обставин загибелі і поховання членів царської сім'ї було відновлено попереднє слідство у зв'язку з нововиявленими обставинами. Проведеними експертними дослідженнями та іншими матеріалами кримінальної справи встановлено, що останки з поховання належать дітям російського імператора Миколи II - Олексію Миколайовичу Романову і Марії Миколаївні Романовій. Після цього було знову прийнято рішення про припинення кримінальної справи».

«На прохання Російської православної церкви у липні 2015 року відповідно до вказівки очільника уряду РФ створено міжвідомчу робочу група з питань, пов'язаних з дослідженням і захороненням останків цесаревича Олексія і великої князівни Марії Романових, які знаходяться у Державному архіві Російської Федерації. Робочою групою висловлені пропозиції про проведення додаткових ідентифікаційних досліджень по об'єктах, які раніше були недоступними слідству, - останках сестри імператриці Олександри Федорівни Романової - великої княгині Єлизавети Федорівни, що знаходяться у місті Єрусалимі (Держава Ізраїль) і зразках крові діда імператора Миколи II - імператора Олександра II, який загинув під час терористичного акту у 1891 році, які є на його мундирі. Для цього необхідно провести ексгумацію останків імператора Миколи II (Романова) та імператриці Олександри Федорівни (Романової) у Петропавлівському соборі міста Санкт-Петербурга», - відзначили у Слідчому комітеті.

У прес-службі додали, що крім того, у завдання слідства входить вивчення архівних матеріалів, виявлених після 2011 року і пов'язаних з «білогвардійським» слідством, які проводилися в 1918-1924 роках, а також з долею речових доказів у даній кримінальній справі. Керівництвом Слідчого комітету прийнято рішення про відновлення попереднього розслідування для проведення зазначених досліджень і слідчих дій.