В лавах "Ісламської держави" зріє розкол - ЗМІ
13:37, 24 вересня 2015Світ
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ЗМІ повідомляють, що в лавах терористичного угруповання "Ісламська держава" зростають розбіжності.
REUTERS
"Керівники розвідки іракських народних сил самооборони повідомили, що після неодноразових спроб терористів ІД повторно захопити місто Байджі в провінції Салах-ед-Дін у вересні нинішнього року в лавах терористів ІД відбувся серйозний розкол", — зазначає іранське агентство Fars з посиланням на служби безпеки Іраку, пише Росбалт.
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За даними агентства, одне з угруповань екстремістів пригрозило повернутися з Іраку до Сирії.
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