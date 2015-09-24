В лавах "Ісламської держави" зріє розкол - ЗМІ

"Керівники розвідки іракських народних сил самооборони повідомили, що після неодноразових спроб терористів ІД повторно захопити місто Байджі в провінції Салах-ед-Дін у вересні нинішнього року в лавах терористів ІД відбувся серйозний розкол", — зазначає іранське агентство Fars з посиланням на служби безпеки Іраку, пише Росбалт.

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За даними агентства, одне з угруповань екстремістів пригрозило повернутися з Іраку до Сирії.