16 членів однієї родини загинули дорогою на весілля

В Індії 16 осіб загинули, зокрема троє дітей, в результаті наїзду джипа на вантажівку.

Як передає Reuters, аварія сталася неподалік Бомбея. Як повідомили в місцевій поліції, в джипі перебували члени однієї родини, які їхали на весілля.

За попередньою інформацією, джип на великій швидкості врізався ззаду у вантажівку, яка протягла автомобіль майже 10 км, доти її водій не побачив, що трапилося