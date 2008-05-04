16 членів однієї родини загинули дорогою на весілля
15:50, 04 травня 2008Світ
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Джип врізався у вантажівку
В Індії 16 осіб загинули, зокрема троє дітей, в результаті наїзду джипа на вантажівку.
Як передає Reuters, аварія сталася неподалік Бомбея. Як повідомили в місцевій поліції, в джипі перебували члени однієї родини, які їхали на весілля.
За попередньою інформацією, джип на великій швидкості врізався ззаду у вантажівку, яка протягла автомобіль майже 10 км, доти її водій не побачив, що трапилося
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