Росія вимагає від США негайно забрати військову авіацію із Сирії - джерело

Про це заявило джерело у військових колах США у Сирії.

Чиновник США повідомив журналістці Fox News Джен Гріффін, що влада Російської Федерації зажадала негайного виведення американських військових літаків із Сирії.

US warplanes, coalition to keep flying anti-ISIS missions over Syria: military source. Ignore Russian demarche. @FoxNews — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 30, 2015

За її словами, США проігнорують вимогу Росії і надалі будуть використовувати військову авіацію проти "Ісламської держави".

Читайте такожУ Кремлі розповіли, що операція в Сирії має часові рамки

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Федерації дала згоду на використання військово-повітряних сил (ВПС) Росії на території Сирії. Зазначається, що президент Сирії Башар Асад звернувся до Володимира Путіна з проханням про надання військової допомоги. Джерела в Кремлі запевняють, що йдеться виключно про операцію військово-повітряних сил, використання військовослужбовців на землі відкидається.