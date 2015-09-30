Росія вимагає від США негайно забрати військову авіацію із Сирії - джерело

13:26, 30 вересня 2015
Світ
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Росія висунула жорсткий ультиматум США і вимагає негайно відкликати американські військові літаки з повітряного простору Сирії.

ves.lv

Про це заявило джерело у військових колах США у Сирії.

Чиновник США повідомив журналістці Fox News Джен Гріффін, що влада Російської Федерації зажадала негайного виведення американських військових літаків із Сирії.

За її словами, США проігнорують вимогу Росії і надалі будуть використовувати військову авіацію проти "Ісламської держави".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Федерації дала згоду на використання військово-повітряних сил (ВПС) Росії на території Сирії. Зазначається, що президент Сирії Башар Асад звернувся до Володимира Путіна з проханням про надання військової допомоги. Джерела в Кремлі запевняють, що йдеться виключно про операцію військово-повітряних сил, використання військовослужбовців на землі відкидається.

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