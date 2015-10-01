Росія просить США надати докази того, що авіаудари в Сирії були по мирних жителях

Про це повідомив журналістам голова МЗС Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів у Нью-Йорку із своїм американським колегою Джоном Керрі, пише РБК.

«Є занепокоєння з боку наших американських партнерів щодо того, що начебто цілі були не ті, вони ці сумніви нам висловлювали, стверджували, що у них є якісь докази. Ми попросили їх пред'явити, тому що ми за свої цілі відповідаємо», – сказав Лавров.

Читайте такожБританія закликає Росію довести, що метою її повітряних ударів в Сирії були ісламісти

«Ще раз скажу, на сайті міністерства оборони всі роз'яснено. Почалися розмови про те, що постраждали вже якісь цивільні особи в результаті цих ударів, нам такі дані невідомі. Ми дуже ретельно стежимо за тим, щоб ці точкові удари були точковими, щоб метою було винятково позиції, об'єкти, озброєння терористичних загонів», – зазначив Лавров.

За словами міністра, ВПС Росії працюють виключно по цілях, пов'язаних з «Ісламською державою». «Я звернув увагу американського колеги, що висловлені ним занепокоєння, що цілями цих ударів були не позиції ІД, нічим не обгрунтовані», – додав він.

Читайте такожНімеччина хоче від Росії роз'яснень про авіаудари в Сирії

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Джон Керрі після зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що військові США і Росії незабаром проведуть консультації щодо Сирії з метою уникнути випадкового конфлікту.