Жертвами циклону в М’янмі, за останніми даними, стали понад 15 тисяч людей
18:33, 05 травня 2008Світ
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Агентство Xinhua розповсюдило офіційні дані
|Фото REUTERS
Про це повідомляє з Янгона (Рангуна) китайське агентство Xinhua з посиланням на офіційні дані.
Раніше державне телебачення М’янми повідомило, що в результаті стихії загинули не менше 3969 людей, ще 2129 людей вважаються зниклими безвісті, зазначає NEWSru. Проте при цьому не виключалося, що число жертв може істотно збільшитися, коли загони рятувальників дістануться до труднодоступних районів.
Вважається, що в деяких віддалених містах у дельті річки Ірраваді могли загинути ще декілька тисяч людей, повідомляє ІТАР-ТАСС.
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