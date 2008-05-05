Жертвами циклону в М’янмі, за останніми даними, стали понад 15 тисяч людей

Жертвами циклону "Наргіс", що обрушився минулими вихідними на південь М’янми (Бірми), за останніми даними, стали більше 15 тисяч людей.

Про це повідомляє з Янгона (Рангуна) китайське агентство Xinhua з посиланням на офіційні дані.

Раніше державне телебачення М’янми повідомило, що в результаті стихії загинули не менше 3969 людей, ще 2129 людей вважаються зниклими безвісті, зазначає NEWSru. Проте при цьому не виключалося, що число жертв може істотно збільшитися, коли загони рятувальників дістануться до труднодоступних районів.

Вважається, що в деяких віддалених містах у дельті річки Ірраваді могли загинути ще декілька тисяч людей, повідомляє ІТАР-ТАСС.