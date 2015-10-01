З'явилося відео другої хвилі бомбардувань ВПС Росії по Сирії
13:07, 01 жовтня 2015Світ
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Росія нанесла повторний авіаудар по населеному пункту Аль-Латаміна у Сирії. Крім того, російські війська обстріляли район Ідлібу.
Загалом від ряду авіаударів у Сирії потерпають чотири міста / Скриншот
Про це у "Твіттері" повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке.
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Відповідно до останньої інформації The Independent, загалом від ряду авіаударів у Сирії потерпають чотири міста: Аль-Латаміна, Ідліб, Ахрар аль-Шам та Джиср-аш-Шугур.
#Breakng Russian air strikes resumed in Al-Lataminah,#Hama prov Targets are anti-ISIS rebels https://t.co/i2YyXxFbYopic.twitter.com/zK1cE99PXR
— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) October 1, 2015
"Російські авіаудари поновилися у Аль-Латаміні, провінції Хами. Метою є повстанці проти "Ісламської держави", - повідомив журналіст.
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