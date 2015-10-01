З'явилося відео другої хвилі бомбардувань ВПС Росії по Сирії

Про це у "Твіттері" повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке.

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Відповідно до останньої інформації The Independent, загалом від ряду авіаударів у Сирії потерпають чотири міста: Аль-Латаміна, Ідліб, Ахрар аль-Шам та Джиср-аш-Шугур.

"Російські авіаудари поновилися у Аль-Латаміні, провінції Хами. Метою є повстанці проти "Ісламської держави", - повідомив журналіст.