У Сирії опозиційні до Асада сили повідомили про нові жертви другої хвилі бомбардувань Росії

Наразі надходять суперечливі свідчення щодо долі постраждалих – у ЗМІ повідомляють, що вони загинули або отримали поранення, пише ТСН із посиланням на The Telegraph.

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Так, новинні сайти Сирії повідомляють, що авіація Росії чотири рази била по штаб-квартирах "Армії Завоювання", опозиційній до режиму Башара Асада, які розміщені у Джиср-еш-Шугур та Джабалі Аль-Завії.

Один з членів "Армії Завоювання" прокоментував у Twitter обстріли РФ як "альянс російських свиней розпочав діяти, знищивши мечеть у Джиср-еш-Шугур".

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що Росія знову застосувала авіацію і завдала серії потужних авіаударів у Сирії у районах Ахрар аль-Шам і Джиср-аш-Шугур.