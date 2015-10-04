Стрілець із Орегона, який убив дев'ятьох одногрупників, наклав на себе руки
26-річний хлопець, який відкрив стрілянину по своїх однокурсниках у коледжі американського міста Роузбург у штаті Орегон, Крістофер Шон Харпер-Мерсер, вчинив самогубство після перестрілки з поліцією.
Раніше представники слідства у США заявляли, що Харпер-Мерсер був застрелений поліцейськими, передає "Радіо Свобода".
Але шериф округу Дуглас Джон Ганлін заявив у суботу, 3 жовтня, що судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті Крістофера Шона Харпер-Мерсера стало самогубство.
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Харпер-Мерсер під час нападу був у бронежилеті, приніс із собою до коледжу шість одиниць зброї з набоями, ще сім було виявлено у його квартирі, де він мешкав із матір’ю.
Влада США оприлюднила імена загиблих – це люди віком від 18 до 67 років.
Нагадаємо, 1 жовтня Крістофер Шон Харпер-Мерсер розстріляв дев’ять одногрупників у класі англійської мови, в якому навчався.