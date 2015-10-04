У Китаї через тайфун загинули четверо людей, 80 постраждалих

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на агентство «Сіньхуа».

Щонайменше 16 людей вважаються зниклими безвісти. Всі вони - рибалки.

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Тайфун «Мучжиге» вирує у південних китайських провінціях Гуандун і Хайнань.

Раніше повідомлялося, що в Китаї дві людини загинули, понад 300 постраждали через тайфун «Дуджуан». На сході країни через тайфун евакуйовано понад 320 тис. осіб.