У Китаї через тайфун загинули четверо людей, 80 постраждалих
21:59, 04 жовтня 2015Світ
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У Китаї через тайфун «Мучжиге» загинули чотири особи, ще 80 постраждали.
REUTERS
Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на агентство «Сіньхуа».
Щонайменше 16 людей вважаються зниклими безвісти. Всі вони - рибалки.
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Тайфун «Мучжиге» вирує у південних китайських провінціях Гуандун і Хайнань.
REUTERS
Раніше повідомлялося, що в Китаї дві людини загинули, понад 300 постраждали через тайфун «Дуджуан». На сході країни через тайфун евакуйовано понад 320 тис. осіб.
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