Російські ЗМІ повідомили про втечу трьох тисяч ісламських бойовиків із Сирії

Про це повідомило військове джерело, передає РІА Новости.

"Не менше трьох тисяч бойовиків з ІД, "Нусри" і "Джейш аль-Ярмук" втекли у Йорданію. Вони бояться активізації армії на всіх фронтах і бояться авіаударів російських літаків", - сказав співрозмовник агентства.

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За словами джерела, армія в неділю завдала ударів по бойовиках ІД і "Джебхат ан-Нусра" у передмісті Дамаска, в провінції Дейр-ез-Зор і Хомс, в тому числі в районі міста Пальміра.

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони Росії повідомило про інтенсифікацію російських авіаударів по території Сирії. Як стверджують російські військові, мішенню авіаударів були об'єкти, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава".

Також раніше стало відомо, що російська авіація у Сирії використовує високоточну керовану ракету Х-29Л.