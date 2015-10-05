Кадиров не відкидає можливість військової операції Росії в Афганістані
18:07, 05 жовтня 2015Світ
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Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що владі Афганістану потрібна допомога Росії в боротьбі з «Ісламським державою».
REUTERS
Про це Кадиров заявив в "Інстаграмі" за підсумками зустрічі з віце-президентом Афганістану Абдулом Рашидом Дустумом, передає "Газета.Ru".
«Дустум зазначив, що ІД намагається зробити своїм плацдармом Афганістан. Для запобігання цієї загрози Кабулу потрібна підтримка Росії, як і в Сирії. Ми висловили впевненість, що керівництво Росії прийме з цього питання позитивне рішення», - написав Кадиров.
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Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські ополченці закликали країни регіону створити альянс проти Росії та Ірану.
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