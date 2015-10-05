Терористи-смертники влаштували вибух недалеко від посольства Росії в Кабулі

Два вибухи прогриміли в центрі Кабула в районі палацу Дар уль-Гаман, де знаходяться парламент країни і посольство Росії, передає РИА Новости з посиланням на агентство Пажвак.

За попередніми даними, метою терористів-смертників став будинок племінного вождя та одного з радників президента Афганістану, а також колишнього губернатора провінції Гельменд.

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За даними агентства Пажвак, відповідальність за вибух узяли на себе бойовики руху "Талібан".

При цьому в посольстві РФ в Кабулі РИА Новости повідомили, що вибуху не чули.

Після вибухів в районі зав'язалася перестрілка. В ряді будинків відключено електрику, з них евакуюють жителів. Даних про жертви і постраждалих в результаті вибухів поки немає.