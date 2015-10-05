У США назвали "стратегічною помилкою" дії Росії в Сирії

Про це сказав на регулярному брифінгу для журналістів заступник начальника прес-служби держдепартаменту США Марк Тонер, повідомляє ТАСС.

"Чесно кажучи, все, що ми бачили досі, рішення Росії проводити військові дії в Сирії і втручання в громадянську війну (в Сирії), - зазначив він. - відверто кажучи, ми вважаємо це стратегічною помилкою, якщо вони серйозно борються з (терористичним угрупуванням) "Ісламську державу".

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Раніше УНІАН повідомляв, що рада НАТО закликала РФ "негайно припинити удари по помірній опозиції" в Сирії.

Нагадаємо, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками "Ісламської держави". Про наземну операцію не йдеться.

В той же день, 30 вересня, російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії. Згодом бомбардування повторилися.

Незабаром після початку бомбардувань правозахисні організації заявили, що удари наносяться по районах, в яких взагалі немає бойовиків, а жертвами нальотів стають мирні жителі. Російська влада ці закиди відкидають.

У той же час США і міжнародні спостерігачі заявили, що російські військові літаки б'ють по іншим угрупуванням повстанців у Сирії, допомагаючи уряду Асада.