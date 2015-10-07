Британський прем'єр наполягає на перегляді відносин з Євросоюзом

"Ми всі знаємо, що з ЄС занадто великий, занадто владний, забагато втручається. Але ми також знаємо про нього одну правильну річ – це єдиний найбільший ринок в світі", - сказав Девід Кемерон, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожКемерон хоче провести референдум про вихід країни з ЄС у червні 2016 року - ЗМІ

"Повірте, у мене немає романтичної прихильності до Євросоюзу і його інститутів. Мене цікавлять тільки дві речі: процвітання і вплив Британії. Саме тому я збираюся боротися за перегляд угод", - додав він.

Нагадаємо, Палата громад підтримала план прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона про проведення до кінця 2017 року референдуму про подальше членство країни в Євросоюзі.

Сам Девід Кемерон неодноразово заявляв, що хотів би зберегти Великобританію в ЄС. При цьому він домагається перегляду ролі країни в європейському співтоваристві.

Також Великобританія наполягає на обмеженні соціальних виплат мігрантам.