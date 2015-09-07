Великобританія за 5 років прийме 20 тисяч мігрантів з Сирії

Про це заявив прем'єр-міністр країни Девід Кемерон, передає Бі-бі-сі. Раніше Девід Кемерон заявляв, що Британія несе "моральну відповідальність" перед тими, хто залишився без будинку в результаті сирійського конфлікту.

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Однак він підкреслив, що біженців будуть приймати виключно з таборів ООН, розташованих біля кордону Сирії. Таким чином, рішення британського прем'єра не торкнеться мігрантів, які вже потрапили в Європу.

Протягом останніх чотирьох років статус біженців у Британії отримали майже 5 тис. сирійців.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня ДевідКемерон заявив, що Великобританія прийме у себе мігрантів, однак не уточнив, яку саме кількість.