Олімпійське селище в Сочі розкрадають мародери, виносять навіть сантехніку та меблі

Як повідомляє Euronews.com, багато квартир встигли освоїти мародери, які виносять з житлових приміщень все, що можна винести.

"Будинки стоять закритими, що не зупиняє хуліганів, які розбивають вікна, розтягують сантехніку та меблі, які залишилася після волонтерів", - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, за словами нечисленних мешканців, злодії знімають і забирають не тільки батареї, але і унітази.

Читайте такожУ Сочі аеропорт "пішов під воду" через надмірні опади (фото)

"У мене сушитель зняли. І це в кожній другій квартирі. Батареї знімають, раковини. Я приїхала сюди в червні. Дайте воду – буду жити. Тільки в березні дали тепло", - цитує видання місцеву жительку Галину Голубцову.

Згідно з повідомленням, олімпійське селище почали заселяти в жовтні минулого року. Зараз комунікації підключені, однак в будинках, як і раніше немає вуличного освітлення, немає світла у під'їздах і після кожного дощу сильно течуть дахи та балкони.