Щодня по дорозі в школу гинуть 500 дітей - ООН

ДТП – основна причина смерті серед підлітків і молодих людей у віці 15-29 років. Експерти побоюються, що незабаром аварії на дорогах можуть стати вбивцею номер один і для дітей від п'яти до 14 років, повідомляє прес-служба ООН.

Зазначається, що основними причинами дорожньо-транспортних пригод є перевищення швидкості, вживання алкоголю, відсутність програм технічного огляду транспортних засобів та пристроїв, що забезпечують безпеку.

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"Для залучення уваги до цієї проблеми, Спеціальний посланник Генерального секретаря ООН з безпеки дорожнього руху Жан Тодт звернувся до режисера Луї Бессону. Той зняв відеоролик, в якому наочно показаний ризик, якому піддаються школярі в Південній Африці та в Європі. Відеоролик покликаний допомогти міжнародному співтовариству глибше усвідомити масштаби страждань, які щорічно викликає кожен окремий випадок смерті дитини, і підштовхнути до реальних конкретних дій щодо попередження автомобільних аварій та пом'якшення їх наслідків", - йдеться в повідомленні.

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Фільм приурочений до Міжнародного дня, присвяченого безпеці школярів на дорогах. Він відзначається 7 жовтня і є частиною кампанії #SaveKidsLives, яку в ООН запустили в ході Тижня безпеки в травні цього року.

Організатори кампанії запрошують усіх підписати Дитячу декларацію – заклик до світових лідерів вжити термінових заходів щодо забезпечення безпеки дітей. Мета кампанії – зібрати мільйон підписів.