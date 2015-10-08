Міністри оборони країн НАТО затвердять Концепцію зміцнення сил реагування

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми остаточно затвердимо Концепцію зміцнення сил реагування НАТО, щоб зробити їх більшими, швидшими та більш спроможнми. Наші військові командувачі підтвердили, що в нас уже є можливості та інфраструктура, яка нам необхідна, щоб розгорнути сили реагування НАТО на півдні. Ми також подивимося, що ще можна зробити», - сказав він.

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За словами Столтенберга, Альянс «стоїть перед викликами, які приходять з багатьох напрямків, перед конфліктами, нестабільністю і небезпекою, кризою біженців, яка є трагічним результатом подій на півдні».

«НАТО реагує на це. Ми працюємо над найбільшим з кінця холодної війни зміцненням нашої колективної безпеки. Ми працюємо над силами дуже високої готовності, і ми проводимо наші навчання», - наголосив генсек Альянсу.

Столтенберг нагадав, що вже засновано шість невеликих штабів у східних країнах-партнерах НАТО в Європі.

«Сьогодні ми очікуємо, що міністри оборони затвердять заснування ще двох таких штабів в Угорщині та Словаччині. Вони гарантуватимуть, що наші сили можуть рухатися швидко й ефективно, якщо їх необхідно розгорнути. Ми дамо оцінку того, що ми маємо зробити для пристосування НАТО до поточних і майбутніх викликів - від кібер- до гібридних і звичайних атак. Ми також оцінимо ситуацію у Сирії та Афганістані», - деталізував Столтенберг порядок денний засідання.

Крім того, в рамках засідання міністрів оборони Альянсу відбудеться засідання Комісії Грузія-НАТО.