Арбітражна палата в Гаазі визнала Росію винною у порушенні Морської конвенції ООН

Таке повідомлення опублікував офіційний сайт суду, передає Європейська правда.

В документі зазначається, що трибунал був створений у відповідності до статуту ООН, а предметом його розгляду стало захоплення російською владою голландського судна "Arctic Sunrise", яке використовували екологи з організації GreenPeace.

Інцидент з участю "Arctic Sunrise" стався в 2013 році – тоді екологи, що протестували проти видобутку нафти в Арктиці, прикували себе до плавучої платформи.

Росія затримала не лише екологів, але також весь екіпаж та саме судно, що подорожувало під голландським прапором.

Тим самим Росія порушила вимоги Морської конвенції ООН, стверджували позивачі.

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Росія від початку розгляду позову відмовилася брати участь у процесі, не призначила уповноважених та не внесла банківську заставу. Водночас, статус ООН дозволяє виносити рішення без згоди відповідача.

Позов був задоволений судом.

"Суд постановив, що Нідерланди мають право на компенсацію за шкоду, нанесену Arctic Sunrise, а також за матеріальний і нематеріальний збиток Arctic 30 (компанії-власнику судна), суми внесених застав (за членів екіпажу судна)..., а також за понесені Нідерландами витрати у зв'язку видачею банківської гарантії, згідно з постановою Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - наголошується в прес-релізі суду.

Суми компенсації наразі не називаються.

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Як повідомляв УНІАН, судно, екологів і команду корабля затримали 19 вересня 2013 після спроби провести акцію проти видобутку нафти на платформі в Печорському морі. Їх звинуватили у піратстві, згодом справу перекваліфікували на хуліганство і підсудних звільнили під заставу.

Рік тому судно Arctic Sunrise міжнародної екологічної організації Greenpeace залишило Мурманський порт після майже року арешту в Росії.