Вашингтон і Варшава підписали угоду про розміщення баз важкої військової техніки США

Польща і США підписали угоду, яка визначає розміщення складів американської важкої військової техніки на території Польщі.

Об этом сообщает «Радіо Польща». Польськасторонанадала до використаннятериторію та об'єкти, що належатьавіаційноїбазівЛасці, ЦентрунавчаннясухопутнихвійськуДравсько-Поморському, військовимкомплексів уСквежине, ЦехановеіХощно. Читайте такожЖириновський запропонував приєднати Фінляндію і Польщу до складу РФ МіністроборониПольщіповідомив, щосторони продовжатьпереговорипологістичнимдеталейугоди. «Угода даєамериканській стороніможливістьстворюватибазитехнікивПольщі, і тимсамимпосилюватисоюзницькеприсутністьізбільшуватирівеньбезпекив Польщі та регіоні», - йдеться вповідомленніміністерстваоборониПольщі. РанішевМіноборониРосіїзаявили, щобудутьадекватновідповідатина розміщенняважкого озброєнняНАТОіСШАвСхідній Європі такраїнахБалтики. ПредставникиСШАповідомлялипро планирозміститиважку військовутехнікунатериторіїЛитви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Болгаріїі, можливо, Угорщини.

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