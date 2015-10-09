Держдеп США: Зараз не час вести справи з Росією через її участь у конфлікті на Донбасі та у Сирії

Він зазначив, що зараз не час вести справи з РФ через її позицію щодо України та Сирії, передає РІА Новости.

Раніше в четвер МЗС РФ повідомило, що Росія і Японія домовилися продовжити контакти з питання про укладення мирного договору.

"Ми досі вважаємо, що, кажучи загалом, зараз не час для того, щоб вести з Росією справи, як раніше, через Україну", - сказав Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати російсько-японські переговори про укладення мирного договору.

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"Україна досі займає передове, важливе місце в наших обговореннях. Ми знаємо, що Сирія зараз у заголовках, так і повинно бути, але це не означає, що ми заплющуємо очі на Україну і на те, що Росія там продовжує робити", - додав представник Держдепу.

При цьому він наголосив на "позитивних зусиллях у правильному напрямку з обох сторін" щодо дотримання Мінських угод.

Раніше представник держдепартаменту США Джон Кірбі звинуватив Росію у завданні ударів по сирійській опозиції. За його словами, менше 10% ударів російської авіації у Сирії були спрямовані проти бойовиків "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".