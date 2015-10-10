ЄС ввів санкції проти шести росіян через їх зв’язки із Аль-Каїдою
00:58, 10 жовтня 2015Світ
0 0
ЄС ввів санкції проти фізичних осіб і компаній, які підтримують зв'язки з Аль-Каїдою, в санкційному списку опинилися і 6 громадян РФ.
REUTERS
Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, передає Європейська правда.
Всього під санкціями ЄС опинилися 18 фізичних осіб, і дві юридичних.
Як зазначається, щодо цих осіб і компаній вводяться такі обмежувальні заходи як замороження рахунків і економічних ресурсів.
Читайте такожСирійська Аль-Каїда - росіянам: "Ваші рідні будуть повертатися додому мертвими" (відео)
Крім того, дві особи були виключені з санкційного списку.
Як повідомляв УНІАН, ЄС на 4 місяці призупинить санкції щодо Білорусі, в тому числі і щодо президента Олександра Лукашенка, після президентських виборів, які відбудуться в неділю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter