ЄС ввів санкції проти шести росіян через їх зв’язки із Аль-Каїдою

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, передає Європейська правда.

Всього під санкціями ЄС опинилися 18 фізичних осіб, і дві юридичних.

Як зазначається, щодо цих осіб і компаній вводяться такі обмежувальні заходи як замороження рахунків і економічних ресурсів.

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Крім того, дві особи були виключені з санкційного списку.

Як повідомляв УНІАН, ЄС на 4 місяці призупинить санкції щодо Білорусі, в тому числі і щодо президента Олександра Лукашенка, після президентських виборів, які відбудуться в неділю.