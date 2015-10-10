Уряди США і п'яти країн Євросоюзу підтримали об'єднаний уряд Лівії

"Ми закликаємо всіх лівійців, представників народу, політичних партій, муніципалітетів і громадянського суспільства підтримати цю історичну угоду і дозволити уряду національної єдності служити країні. Витрачати час більше не можна", - говориться в спільній заяві країн, передає Російська служба ВВС.

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При цьому автори документа попереджають, що затримки у формуванні уряду національної єдності "будуть сприяти терористам, які шукають переваги в безладді". У Лівії діють бойовики "Ісламського держави" - організації, визнаної багатьма країнами терористичною.

9 жовтня ООН представила склад лівійського уряду національної єдності. Новий орган Лівії очолить член триполітанського уряду Фаїз Сарадж.

Експерти називають це рішення важливим кроком на шляху подолання хаосу, в який занурилася Лівія після повалення Муаммара Каддафі в 2011 році. Угода буде тепер розглянута в обох парламентах, які повинні ратифікувати.