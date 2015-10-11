У Білорусі явка на виборах президента вже досягла 36%

Про це повідомляє Центральна комісія з виборів і проведення республіканських референдумів, передає БелаПАН.

За даними Центрвиборчкому, найбільше виборців проголосували у Вітебській області - 39,49%. Найменша явка зафіксована в Мінську - 29,49%. За межами Білорусі проголосували 30,25% громадян, включених до списків для голосування (дані за 6-9 жовтня).

У перший день дострокового голосування явка склала 4,49%, після двох днів - 10,96%, після трьох - 18,7%, після чотирьох - 28,1%.

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Варто зазначити, що право проголосувати достроково надано виборцям, які у день виборів не мають можливості перебувати за місцем проживання. Водночас офіційного підтвердження неможливості проголосувати за місцем проживання в основний день виборів не потрібно.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 11 жовтня, у Білорусі мають відбутися президентські вибори, головним фаворитом яких є багаторічний лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Громадські активісти побоюються, що за підсумками недільного голосування в країні може бути використаний адміністративний ресурс на користь Лукашенка.