Путін заявив, що Росія має високоточну зброю та волю її застосувати

РФ "змушена" модернізувати російську армію високоточною та високотехнологічною зброєю, оскільки багато комплексів застаріло, а система озброєнь у світі вдосконалюється, "справа тут не в світовій гонці", заявив президент РФ Володимир Путін, передає РИА Новости.

За його словами, партнери мають знати, що Росія може в разі загрози для забезпечення своєї безпеки застосувати цю зброю.

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"В принципі, всі наші партнери, у всякому разі, на експертному рівні, знають, що у Росії є така (високоточна) зброю. Одна справа, на експертному рівні знати, що нібито, що у Росії така зброя є, інша справа - переконатися в тому, що вона дійсно є... і вона дійсно високої якості. Третє, що є люди, добре навчені, підготовлені, які можуть її системно застосовувати. І четверте, у Росії є воля її застосувати, якщо це відповідає національним інтересам держави і російського народу", - сказав Путін в ефірі телеканалу "Россия1" в інтерв'ю Володимиру Соловйову.