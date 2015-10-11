Путін: Операція РФ в Сирії - не спонтанні дії, а виконання "намічених раніше планів"

Операція Росії в Сирії - це не спонтанні дії, а виконання "намічених раніше планів", повідомив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю "России 1", пише ТАСС.

"Все, що відбувається в небі й на землі, - це не спонтанні дії, а виконання намічених раніше планів", - сказав глава російської держави.

Путін зазначив, що Військово-космічні сили РФ "готувалися до цих військових акцій".

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"Ми проводили попередні заходи, які полягали в тому, що ми зосередили в потрібному нам місці і в потрібний час достатню кількість сил і засобів. Ми проводили наполегливо і тривалий час розвідку з космосу і з повітря. Ми співставляли різні види одержуваної інформації", - розповів Путін.

Він додав, що представники Генштабу працювали в координації з сирійськими партнерами та іншими країнами регіону. Був створений інформаційний центр в Багдаді. "І в результаті обміну даними отримали додаткові відомості", - зазначив президент РФ.