В Асада заявили про ліквідацію понад 30 бойовиків, які нібито мали відношення до влади Туреччини

Про це повідомляє урядове Сирійське арабське інформаційне агентство SANA.

"У провінції Хама армійські підрозділи знищили 31 терориста так званої «Джейш Аль-Фатх», тісно пов'язаної з режимом Ердогана у Туреччині", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що в районах Ат-Таманаа, Скейк, Кафр-Зейта, Кафр-Набуда, Аль-Мгир і Атшан армія Асада ліквідувала велику кількість терористів разом зі зброєю. У районі Сахель Аль-Габ повідомили про зіткнення між такфірістськими терористичними угрупованнями, унаслідок яких були вбиті 7 бойовиків.

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За інформацією турецького видання Hürriyet Daily News, сьогодні прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що бойовики "Ісламського держави Іраку і Леванту", проти яких у Сирії та Іраку очолювана США міжнародна коаліція проводить військову операцію, є головними підозрюваними у скоєнні теракту в Анкарі, внаслідок якого загинули щонайменше 97 осіб.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави". Росія підтримує чинну владу Сирії на чолі з президентом Асадом.

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

З 2011 року в Сирії триває громадянська війна. Повстанці Вільної Сирійської Армії воюють за повалення режиму Асада.