ЗМІ дізналися про плани Росії направити до берегів Сирії єдиний авіаносець

Про це повідомляє FlashNord з посиланням на джерело в штабі Північного флоту.

"Крейсер завершив доковий ремонт і до кінця тижня вирушить до берегів Сирії, де приєднається до операції зі знищення угруповання "Ісламська держава", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожСША повідомили про візуальний контакт із російськими льотчиками в Сирії

За його словами, з травня по серпень цього року авіаносець проходив доковий ремонт на 82-му судноремонтному заводі в Росляково (Мурманська область). Потім на штатній стоянці в Мурманську він проходив відновлення до повної бойової готовності.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.