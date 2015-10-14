ЗМІ дізналися про плани Росії направити до берегів Сирії єдиний авіаносець

15:21, 14 жовтня 2015
Світ
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Важкий авіаносний крейсер "Адмірал Флоту Радянського Союзу Кузнєцов", єдиний в Росії авіаносець, до кінця тижня відправиться з Мурманська до берегів Сирії.

REUTERS

Про це повідомляє FlashNord з посиланням на джерело в штабі Північного флоту.

"Крейсер завершив доковий ремонт і до кінця тижня вирушить до берегів Сирії, де приєднається до операції зі знищення угруповання "Ісламська держава", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, з травня по серпень цього року авіаносець проходив доковий ремонт на 82-му судноремонтному заводі в Росляково (Мурманська область). Потім на штатній стоянці в Мурманську він проходив відновлення до повної бойової готовності.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.

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