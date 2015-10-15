США будуть стримувати дестабілізуючі дії РФ в Україні та Сирії - Картер

За словами Картера, російський президент Володимир Путін привів країну до ізоляції, передає The Guardian.

"Президент Росії Володимир Путін обернув свою країну в пелену ізоляції, яку здатні змінити лише радикальні зміни", - цитує видання слова Картера.

США, за його словами, "будуть приймати всі заходи щодо стримування ворожого і дестабілізуючого впливу РФ в Україні та Сирії".

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Раніше УНІАН повідомляв, що причиною відмови США прийняти делегацію РФ для обговорення сирійського конфлікту є небажання Москви "зробити конструктивний внесок в боротьбу з "Ісламською державою".