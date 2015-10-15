США будуть стримувати дестабілізуючі дії РФ в Україні та Сирії - Картер
06:38, 15 жовтня 2015Світ
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Міністр оборони США Ештон Картер пообіцяв прийняти "всі необхідні заходи" проти "відродження" Росії, дії якої в східній Європі та на Близькому Сході викликають розчарування Вашингтона.
REUTERS
За словами Картера, російський президент Володимир Путін привів країну до ізоляції, передає The Guardian.
"Президент Росії Володимир Путін обернув свою країну в пелену ізоляції, яку здатні змінити лише радикальні зміни", - цитує видання слова Картера.
США, за його словами, "будуть приймати всі заходи щодо стримування ворожого і дестабілізуючого впливу РФ в Україні та Сирії".
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Раніше УНІАН повідомляв, що причиною відмови США прийняти делегацію РФ для обговорення сирійського конфлікту є небажання Москви "зробити конструктивний внесок в боротьбу з "Ісламською державою".
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