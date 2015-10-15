США відправлять до Камеруну 300 військових для боротьби з екстремістами з "Боко Харам"
90 військовослужбовців уже прибули на африканський материк.
Про це повідомив президент США Барак Обама, пише ВВС.
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За словами Барака Обами, американські фахівці будуть займатися повітряно-десантної розвідкою, наглядом і розвідувальними операціями в регіоні. При цьому вони зможуть використовувати зброю для самооборони.
Президент США додав, що 90 військових уже прибули на африканський материк, інших перекинуть в найближчі дні. У Камеруні вони залишаться, "поки це буде необхідно".
Відзначимо, що "Боко Харам" – радикальне ісламістське угруповання, яке навесні 2015 року присягнуло на вірність ІДІЛ. Засноване в Нігерії, воно швидко поширило свій вплив на Чад, Нігер і Камерун. Уряди цих країн домовилися про створення єдиних збройних сил для боротьби з ісламістами.