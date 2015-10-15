Путін і Назарбаєв поділили дно Каспійського моря
11:44, 15 жовтня 2015Світ
588 0
Президенти Росії і Казахстану Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв підписали документ про розмежування дна північної частини Каспійського моря.
Фото УНІАН
Про це повідомляє "Газета.ru".
Документ вносить зміни в протокол до угоди між країнами про розмежування дна, укладеним в 1998 році.
Читайте такожНазарбаєв погодився брати участь у дострокових виборах президента Казахстану
Угода регулює спільну розробку нафтоносної структури «Центральна».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter