Путін і Назарбаєв поділили дно Каспійського моря

Президенти Росії і Казахстану Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв підписали документ про розмежування дна північної частини Каспійського моря.

Про це повідомляє "Газета.ru". Документ вносить зміни в протокол до угоди між країнами про розмежування дна, укладеним в 1998 році. Читайте такожНазарбаєв погодився брати участь у дострокових виборах президента Казахстану Угода регулює спільну розробку нафтоносної структури «Центральна».

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