Для підтримки військ Асада до Сирії прибули кубинські військові - Washington Times

Про це повідомило американське видання The Washington Times з посиланням на Інститут кубинських і кубинсько-американських досліджень (ICCAS) Університету Маямі, передає Lenta.ru.

Передбачається, що вони будуть воювати на нових танках, що Москва постачає Дамаску і для обслуговування яких сирійським солдатам не вистачає підготовки. Крім того, повідомляється, що міністр оборони Куби генерал Леопольдо Сінтра Фріас, який нещодавно відвідав Сирію, обговорював з Асадом військове співробітництво двох країн.

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В ICCAS повідомили, що отримали від власних джерел у Сирії інформацію про те, що нещодавно вони бачили «групу кубинців у цивільному одязі, яка виходить з літака». Як пояснив один зі співробітників інституту Хосе Азель, «наскільки ми знаємо, Росія поставляє сирійцям досить складну техніку, і, можливо, у сирійців не вистачає кваліфікованих кадрів, щоб ними керувати, тому туди і прибувають кубинці». За його словами, «Куба повинна Росії купу грошей, тому росіяни цілком могли погодитися списати частину суми в обмін на якісь дії».

У прес-релізі також стверджується, що кубинський лідер Рауль Кастро «вже публічно висловив підтримку сирійському режиму і солідарність з росіянами та іранцями на Близькому Сході».

Офіційні особи США відмовилися від коментарів. Одне з високопоставлених джерел The Washington Times заявило, що візит Сінтри Фріаса цілком міг відбутися, враховуючи давні контакти Гавани і Москви, і навіть невелика кількість кубинських військових дійсно могла бути перекинута в Сирію, але все інше є «дикими спекуляціями».

Раніше сьогодні стало відомо, що російська авіагрупа у Сирії завдала ударів по 32 об'єктах «Ісламської держави».

«Протягом доби літаки російської авіагрупи продовжили завдання ударів по інфраструктурі терористичного угруповання ІДІЛ у Сирійській Арабській Республіці. З авіабази «Хмеймім» здійснено 33 бойових вильоти на 32 об'єктах терористів у провінціях Ідліб, Хама, Дамаск, Алеппо і Дейр-Ез-Зор», - заявив представник Міноборони Ігор Конашенков.