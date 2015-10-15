Для підтримки військ Асада до Сирії прибули кубинські військові - Washington Times
Група військових зі складу Збройних сил Куби була перекинута до Сирії, де приєдналася до операції проти ісламістів на боці урядових військ Башара Асада за підтримки російської авіації.
Про це повідомило американське видання The Washington Times з посиланням на Інститут кубинських і кубинсько-американських досліджень (ICCAS) Університету Маямі, передає Lenta.ru.
Передбачається, що вони будуть воювати на нових танках, що Москва постачає Дамаску і для обслуговування яких сирійським солдатам не вистачає підготовки. Крім того, повідомляється, що міністр оборони Куби генерал Леопольдо Сінтра Фріас, який нещодавно відвідав Сирію, обговорював з Асадом військове співробітництво двох країн.
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В ICCAS повідомили, що отримали від власних джерел у Сирії інформацію про те, що нещодавно вони бачили «групу кубинців у цивільному одязі, яка виходить з літака». Як пояснив один зі співробітників інституту Хосе Азель, «наскільки ми знаємо, Росія поставляє сирійцям досить складну техніку, і, можливо, у сирійців не вистачає кваліфікованих кадрів, щоб ними керувати, тому туди і прибувають кубинці». За його словами, «Куба повинна Росії купу грошей, тому росіяни цілком могли погодитися списати частину суми в обмін на якісь дії».
У прес-релізі також стверджується, що кубинський лідер Рауль Кастро «вже публічно висловив підтримку сирійському режиму і солідарність з росіянами та іранцями на Близькому Сході».
Офіційні особи США відмовилися від коментарів. Одне з високопоставлених джерел The Washington Times заявило, що візит Сінтри Фріаса цілком міг відбутися, враховуючи давні контакти Гавани і Москви, і навіть невелика кількість кубинських військових дійсно могла бути перекинута в Сирію, але все інше є «дикими спекуляціями».
Раніше сьогодні стало відомо, що російська авіагрупа у Сирії завдала ударів по 32 об'єктах «Ісламської держави».
«Протягом доби літаки російської авіагрупи продовжили завдання ударів по інфраструктурі терористичного угруповання ІДІЛ у Сирійській Арабській Республіці. З авіабази «Хмеймім» здійснено 33 бойових вильоти на 32 об'єктах терористів у провінціях Ідліб, Хама, Дамаск, Алеппо і Дейр-Ез-Зор», - заявив представник Міноборони Ігор Конашенков.