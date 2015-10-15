В парламенті Косово опозиційні депутати знову розпилили сльозогінний газ
16:38, 15 жовтня 2015Світ
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В парламенті Косово опозиційні депутати вдруге протягом тижня розпилили сльозогінний газ.
Скріншот відео
Про це йдеться в повідомленні Agence France Press, пише Європейська правда.
Незважаючи на жорсткі заходи безпеки на вході, вжиті з метою уникнути повторення ситуації минулого тижня, опозиціонери все ж змогли розпилити газ перед початком засідання.
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"В опозиції є достатньо газу, щоб блокувати будь-яку сесію", - сказав Глаук Кон’юфса з Партії самовиначення, яка є лідером опозиційного блоку партій.
Повідомляється, що перед тим як випустити газ депутати від опозиції блокували трибуну.
Нагадаємо, в минулий четвер опозиція в парламенті Косово зірвала роботу парламенту, кинувши до зали гранату зі сльозогінним газом.
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