Фінляндія просить у ЄС фінансову допомогу для утримання мігрантів

За оцінкою уряду країни, цієї суми буде достатньо для покриття незапланованих витрат протягом року, повідомляє Yle. Зокрема, мова йде про витрати, які не враховані в національному бюджеті.

Читайте такожФінляндія може ввести прикордонний контроль всередині Шенгену через біженців

У першу чергу, кошти Євросоюзу будуть направлятися на потреби організаційного центру в Торніо, що займається прийомом і розміщенням прибуваючих зі Швеції прохачів притулку. Крім того, частина грошей буде виділена Імміграційній службі, витрати якої значно зросли у зв'язку з прибуттям в країну великої кількості прохачів притулку.

Єврокомісія повинна винести попереднє рішення про виділення екстреної фіндопомоги протягом тижня.

Раніше повідомлялося, що МВС Фінляндії скорегувало свій прогноз щодо кількості прибуваючих в цьому році в країну прохачів притулку з раніше заявлених 50 тис. до 30 тис.